الري تكشف عن خطة مواجهة الطقس السيئ غدا.. فيديو

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث بأسم وزارة الري أن الوزارة تتبع عددا من الإجراءات الدورية خلال أوقات معينة في العام خاصة في فواصل الفصول في شهري أكتوبر ونوفمبر وشهري مارس وأبريل.





وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن هناك إنذار مبكر بالوزارة يخطرنا بحجم السيول المتوقع حدوثها مشيرا إلى أنه تم وضع خطة ورفع درجة الاستعداد لكل اجهزة الوزارة والحماية من أخطار السيول.





وتابع المتحدث بأسم وزارة الري أنه تم عمل مخرات للسيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظة الوادي الجديد

مؤكدا أنه بعد إنشاء العديد من الأعمال الصناعية كالسدود والحواجز ومخرات السيول حمت كثير من الممتلكات الخاصة والعامة من أخطار السيول.





وأشار المهندس محمد السباعي أنه من المتوقع أن يصل حجم الأمطار إلى 45 ملم مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات احترازية ستتم الاستفادة من مياه الأمطار فتم إنشاء 59 سد إضافة إلى خزانات أرضية.





وقال المتحدث باسم وزارة الري إنه تم تخزين 8.4 مليون متر مكعب من مياه الأمطار خلال شهر أكتوبر الماضي مؤكدة أن الوزارة حريصة على كل نقطة مياه ونحاول أن نتعامل مع الأمطار والسيول على أنها منح إلهية يجب أن نستفيد منها.



