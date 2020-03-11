لاتجاره في الاستروكس.. المشدد 3 سنوات لطالب والغرامة 50 ألف جنيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس"طالب بالسجن المشدّد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.





صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.





وشهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر اول أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية برفقة قوة أمنية ورد اليه اتصالا تليفونيا من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة ومكان تواجده فانتقل الى مكانه وبالوصول اليه أبصر المتهم فقام بالقاء حقيبة بلاستيكية من يده وحاول الفرار فقام باستيقافه وبالتقاط الحقيبة عثر على مخدر الاستروكس وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي حصيلة الاتجار وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.