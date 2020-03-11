خالد الشناوي يكتب: الجماعة كحركة سياسية متأسلمة

حينما يتم استخدام الدين من أجل السياسة، تتراجع منزلته وينفرط عقد المؤمنين، ويشتبكون يوميا في مشاجرات وعراك وسفك للدماء.





أما حينما يكون الدين دعوة من أجل الحب والسلام وإعلاء كلمة الله، فإنه يكون بابًا من أجل التسامح والمحبة والارتقاء، بابًا يهذب السياسة والممارسات المرتبطة بها..





ولعلنا مؤخرا أدركنا خطورة الحركات السياسية المتأسلمة و على رأسها تنظيم جماعة «الإخوان» حين سعت للحكم وفشلت بعد الوصول إليه في مصر وليبيا وتونس!





فكشفت عن وجهها الحقيقي بأن مارست العنف وتمترست خلف السلاح، عندما خسرت السلطة، كما حدث في مصر وليبيا!





أفول جماعات الإسلام السياسي، التي هي جماعات مبتدعة، وليست من الدين، وهي جماعات لا تؤمن بالدولة الوطنية، ولا التعايش المجتمعي، وما كمونها في بعض المجتمعات إلا لأنها لم تتحصل على فرصة تنتهزها لتنقض على المجتمع..





فهي جماعات أشبه بالطفيليات الانتهازية، متى توفرت لها الظروف المحيطة والمناسبة توحشت وتحولت من حالة السلم إلى العنف، الذي هو منهجها الأوحد.





وما تجربة المراجعات الفقهية المحدودة، التي قامت بها بعض الجماعات، إلا تقية سياسية خاصة، وهي لا تزال تستخدم المظلومية وشعار «الإسلام هو الحل» لدغدغة الشعوب!





بينما يبقى مشروعها غير وطني بل عابرًا للحدود.





و بعد أن انكشف المستور، بدأت جماعات الإسلام السياسي في الأفول سياسيًا، ولعل خسارتها في مصر وليبيا وتونس، أكبر دليل على أن مشروعها العابر للحدود، وفشلها في تحقيق أي تقدم اقتصادي أو سياسي، أو تحقيق أي مشاركة يمكن التعويل عليها كمعيار للرضا المجتمعي.





فأغلب جماعات الإسلام السياسي، التي عاشت سنوات ترتزق من شعار المظلومية ومحاربة الفساد والديكتاتورية، كانت أول من مارست الديكتاتورية والفساد والإقصاء عندما وصلت للحكم..





فالحقيقة التي لا يمكن القفز عليها، أو إنكارها، أن جماعات الإسلام السياسي، وتحت أي مسمى آخر، فشلت عندما تمكنت من السلطة، وكان فشلها كارثيًا، وإنها استخدمت الديمقراطية كعود كبريت يشتعل مرة واحدة.





فبمجرد فوزها في مصر مثلًا أعلنت أنها ستبقى في الحكم نصف قرن في أقل تقدير، ليعاقبها الشعب المصري بإسقاطها شعبيًا بعد عام لم يكتمل.





وبهذا نرى كيف عملت الجماعة على إقصاء بقية اللاعبين السياسيين الآخرين كما تجنبت الدخول معهم في أي نقاشات.





لعل ما زاد في تعقيد وضعية وسمعة جماعة الإخوان المسلمين أنهم انخرطوا في لعبة المحاور وأصبحوا أداة في التجاذبات والصراعات الجيوسياسية الإقليمية إضافة إلى الصراعات الطائفية التي تستعر في العالم العربي.

هذا ما يفند مزاعم الإخوان المسلمين الذين يدعون أنهم ينأون بأنفسهم عن مثل هذه الصراعات التي تدخل في تركة حداثة ما بعد الحقبة الاستعمارية وأنهم يدافعون عن رؤية صفة للاستقلال والرخاء.





لقد سقطت الكثير من تلك الشعارات التي رفعت خلال تلك الموجة التي تعرف بما يسمى الربيع العربي. لقد ركبت تيارات الإسلام السياسي تلك الموجة التي اجتاحت عدة بلدان عربية واستطاعت أن تصل إلى الحكم كما حدث في مصر غير أنها لم ترتق إلى تلك الشعارات التي كانت ترددها كما أنها فشلت في لعب دور المنقذ!





إنّ التنمية الاقتصادية هي التحدي الذي سيكسب النخب التحديثية قواعد شعبيّة ويجعلها تسحب البساط من أبواق التأسلم وقياداته ومشروعه الظاهر والمستبطن في آن واحد .





لقد بات واضحًا أن الديمقراطية وحدها غير قادرة على تأمين حياة سياسية يتسابق فيها الأجدر سياسيًا بعيدًا عن توظيف الدين. فالديمقراطية جعلت «الإخوان» يفوزون في تونس وفي مصر، وهو ما يؤكد أن ديمقراطية دون تنمية اقتصادية واستثمار وانخفاض معدلات الفقر والبطالة هي بمثابة أداة لتكريس التخلف والعودة إلى الوراء وارتهان الشعوب عند من يستطيع التنويم سياسيًا باسم الدين بكلمات من الحق أريد بها الباطل !







