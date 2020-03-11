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هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية خلال موجة الطقس السيئ.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:02 م
دكتور هاني الناظر
دكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق
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محمود محسن
قدّم الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق نصائحة لمرضى الحساسية أكد لهم أنه بدءًا من اليوم لا بد أن يحصل مرضى الحساسية على دواء ومضاد حيوي ممتد المفعول بدءًا من اليوم وحتى مساء السبت المقبل موعد انتهاء تلك الموجة والطقس السيئ على مصر. 

وأضاف الناظر خلال مُداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه على الأطفال أن يحصل على ملعقة واحدة فقط ويتم تناول الدواء على مدار الـ 3 أيام. 

وتابع رئيس مركز البحوث الأسبق أنه يمنع الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا أن مرضى الحساسية معرضين لمُضاعفات حتى ما بعد فترة "شم النسيم" بظاهرة "رياح الخماسين" مؤكدًا أنه يجب الحصول على الأدوية أيضا خلال تلك الفترة.

وأشار دكتور هاني الناظر إلى أنه يجب على مرضى الحساسية الاستحمام "بصابون الجلسرين فقط" مؤكدًا أيضًا أنه يجب الامتناع عن الأكلات والطعام الذي يزيد من الحساسية كالسمك والبيض والشيكولاتة والمخللات والفول السوداني والفراولة والمانجو. 

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