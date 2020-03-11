برلمانية: قانون العقوبات يخلو من نصوص تتضمن معاقبة الابن العاق

قالت النائبة شادية خضير الجمل، مُقدمة مشروع قانون عقوق الوالدين، إن السبب الرئيسي وراء اعتزامها التقدم بهذا التشريع الهام؛ هو وضع حد جذري لعقوق الوالدين، والذي أصبح ظاهرة تهدد العادات والتقاليد والأعراف التربوية والإنسانية للمجتمع الأسري المصري.





وأضافت شادية ، في بيان لها، أن جميع مواد قانون العقوبات تخلو تمامًا من نصوص تتضمن معاقبة الأبناء الذين يعقون آباءهم ، ولا يوجد أي نص تشريعي يتعرض لمسألة عقوق الوالدين في مصر.





وأشارت إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور بهاء أبوشقة، أرسلت مُؤخرًا ، طلب استعجال ، إلى كل من "مجلس القضاء الأعلى ، وزارة العدل ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة"؛ لإرسال رأيهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون ، والذي يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم.



