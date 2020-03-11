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رياضة

نائب رئيس اتحاد اليد: هدفنا تطوير منظومة الرياضة في الإمارات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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ريهام بكير

قال عبد الله بالحب نائب رئيس اتحاد كرة اليد بالإمارات، إن تطوير الرياضة بكافة أشكالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، هدف تسعى الدولة بقيادتها الرشيدة لتحقيقه وتوفير كافة الدعم المادي والمعنوي لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.


وأضاف أن دولة الإمارات تحرص على دعم الأنواع المختلفة للرياضة سواء كانت برية أو مائية، ويظهر ذلك في المرافق الرياضية المنتشرة في أرجاء دولة الإمارات، والاستثمارات الكبيرة في مجال الرياضة والترفيه.


وأشار إلى أنه منذ تأسيس دولة الإمارات، أولت القيادة كل الاهتمام للنمو، والرعاية الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع الرياضة نظرًا لدوره الهام في التنمية والنهوض بالشباب، من خلال توفير الدعم اللازم للرياضة، بإنشاء العديد من المرافق الرياضية الحديثة مثل ملاعب كرة القدم، وحلبات سباق السيارات، وملاعب الجولف، ومراكز التدريب في جميع أنحاء الدولة، لخدمة الرياضيين المحترفين و المبتدئين والهواة.


وأكد أن الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه واحدا من المحاور الستة الرئيسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لافتا إلى أن هذا المحور يظهر في مؤشر عدد الميداليات الأولمبية التي تحصدها فرق دولة الإمارات، سواء في البطولات الأولمبية والبارالمبية.


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