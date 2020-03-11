بعد أكثر من 30 سنة المتهم في قضية لوكربي يستطيع استئناف إدانته

حكمت لجنة مراجعة اسكتلندية مستقلة، اليوم الأربعاء، بأنه يمكن لعائلة الليبي الوحيد الذي أُدين في قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتنلدا عام 1988، أن تستأنف الحكم بإدانته، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز.





وانفجرت طائرة الركاب التابعة لشركة "بان أميركان" في رحلتها رقم103 فوق بلدة لوكربي في ديسمبر 1988 في طريقها من لندن إلى نيويورك مما تسبب في مقتل 270 شخصا كانوا على متنها؛ معظمهم أميركيون كانوا في طريقهم إلى بلادهم للاحتفال بعيد الميلاد.





وفي 2001، حُكم على الليبي عبد الباسط المقرحي، ضابط المخابرات الليبية السابق، بالسجن مدى الحياة عقب إدانته بقتل 243 راكبا و16شخصا من طاقم الطائرة و11 شخصا من سكان لوكربي، على الأرض، في الهجوم.





وتوفي المقرحي في ليبيا عام 2012 بعدما ظل يدفع ببراءته بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحه بقرار من الحكومة الاسكتلندية لأسباب إنسانية بعد تشخيص حالته على أنه مريض بسرطان في مراحله الأخيرة.