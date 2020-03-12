بعد انتشار الواقعة على فيسبوك.. الأمن يضبط السائق والمهندس المتهمين بالتنمر على الشاب الصيني.. والمتهم أمام النيابة: خوفت من كورونا

- رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتداولون فيديو للتنمر من شاب صينى
- الأجهزة الأمنية تحدد المتهمين فى الواقعة
- الأمن يضبط السائق سبب الواقعة.. ومهندس صور الشاب الصيني
- المتهم يعترف بتفاصيل الواقعة أمام النيابة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية واقعة مؤسفة يظهر فيها شاب من دولة آسيوية، وهو على الطريق الدائرى يطالب المارة بسياراتهم لنقله معهم الى اى مكان بعدما طرده أحد سائقى سيارات التاكسى من سيارته، والغريب هو رد فعل المارة والذين تنمروا به ورفضوا مساعدته، كما صور أحد المارة الواقعة بالفيديو.
سادت حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين بمختلف اعمارهم من تلك الواقعة الغريبة على مجتمعنا، وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الجهات الأمنية تحديد وضبيط المتهمين بذلك الفعل المشين.
تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط سائق تنمر بأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على موقع "فيس بوك"، وتم ضبط مصور الواقعة.
البداية عندما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد قائدى السيارات الملاكى بإنزال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية " بالطريق الدائرى والإستهزاء به والتنمر عليه.
بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث أمكن تحديد هوية المجنى عليه "31 سنه مهندس، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص "سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة" وأنه وراء إرتكاب الواقعة، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر أنه اصطحب المجنى عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته فقام بإنزاله بمحل البلاغ خشية إصابته.
وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الإجتماعى وتبين أنه "مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة".
أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، وأضاف بقيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
ومن جانبها استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة إلي أقوال السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصينى بسبب فيروس الكورونا.
قال السائق فى أقواله: "أنا لم أقصد الإساءة له والضحك علي الشاب الصيني كما تردّد، لكن خوفي علي نفسي من المرض، خاصة أنه معروف بالموت والعدوى، جعلني أفقد القدرة علي التفكير أو التصرّف لكنني لم أقصد الإساءة له، ولو أحد مكاني سوف يتصرف من شدة خوفه من المرض كما فعلت.
يُذكر أن النيابة قررت حجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات وطالبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات الفيديو التي سجّلت الواقعة واستدعت الشهود.
وكشفت التحريات أن السائق لاحظ قيام المجنى عليه بالسعال بشدة فقام بإنزاله أعلى دائري المعادى وبعدها اتجه إلى منطقة مصر القديمة حتى تم ضبطه.