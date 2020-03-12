بعد انتشار الواقعة على فيسبوك.. الأمن يضبط السائق والمهندس المتهمين بالتنمر على الشاب الصيني.. والمتهم أمام النيابة: خوفت من كورونا

- رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتداولون فيديو للتنمر من شاب صينى

- الأجهزة الأمنية تحدد المتهمين فى الواقعة

- الأمن يضبط السائق سبب الواقعة.. ومهندس صور الشاب الصيني

- المتهم يعترف بتفاصيل الواقعة أمام النيابة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية واقعة مؤسفة يظهر فيها شاب من دولة آسيوية، وهو على الطريق الدائرى يطالب المارة بسياراتهم لنقله معهم الى اى مكان بعدما طرده أحد سائقى سيارات التاكسى من سيارته، والغريب هو رد فعل المارة والذين تنمروا به ورفضوا مساعدته، كما صور أحد المارة الواقعة بالفيديو.





سادت حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين بمختلف اعمارهم من تلك الواقعة الغريبة على مجتمعنا، وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الجهات الأمنية تحديد وضبيط المتهمين بذلك الفعل المشين.





تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط سائق تنمر بأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على موقع "فيس بوك"، وتم ضبط مصور الواقعة.





البداية عندما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد قائدى السيارات الملاكى بإنزال شخص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية " بالطريق الدائرى والإستهزاء به والتنمر عليه.



