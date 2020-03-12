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حوادث

طاعة الزوجة لزوجها وجوبية بشرط.. النقض توضح

الخميس 12/مارس/2020 - 06:26 ص
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها وجوبية طاعة المرأة لزوجها والشروط اللازمة لذلك.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينًا على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية ، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استدعائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها .
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