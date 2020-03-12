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حوادث

سبب يمنع إعادة الزوجة لمنزل زوجها.. النقض توضح هذه الحالة

الخميس 12/مارس/2020 - 06:25 ص
محاكمة
محاكمة
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الأسباب التي تبطل دعوى الزوج لإعادة الزوجة لمنزل الزوجية.

وجاء في الحكم أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية ، إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض ، أو بدعوى أخرى مستقلة ، وقضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ، ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد باعلانها للعودة لمنزل الزوجية ، واعتباره كأن لم يكن ، إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .
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