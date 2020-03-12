أخبار العلوم والتكنولوجيا.. جوجل تزيل تطبيق كورونا.. سامسونج متورطة في أحدث عملية نصب

أعلنت شركة "فيسبوك"، عن برنامج تحفيز المجموعات وهو برنامج يستمر لمدة ستة أشهر يقدم التدريب والإرشاد والتمويل لقادة المجموعات لمساعدتهم في تعزيز نمو مجموعاتهم.









ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر، صور مسربة واقعية قيل إنها للهاتف Pixel 4a القادم من شركة، ولكن غالبية الأشخاص كانوا يشكون في مصداقية تلك الصور، وبعد ذلك شاركت إحدى قنوات "يوتيوب" فيديو يستعرض الهاتف المنتظر، وفقا لما ذكره "9to5Google".