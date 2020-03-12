أخبار العلوم والتكنولوجيا.. جوجل تزيل تطبيق كورونا.. سامسونج متورطة في أحدث عملية نصب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.
أزالت شركة جوجل "Google"، تطبيقا يسمى AC19 مخصصا لنظام أندرويد من متجرها الرسمي Play طورته الحكومة الإيرانية لاكتشاف إصابات فيروس كورونا COVID-19 وتتبعها، بحسب ما ذكره موقع "gizmodo".
قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية منح شركة هواوى الصينية رخصة لمدة 45 يوما؛ من أجل التعاون معها في مجالات معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات، وذلك بعد إيقاف استمر قرابة العام منذ مايو الماضى.
اكتشف باحثو شركة كاسبرسكي "Kaspersky"، طريقة جديدة يستخدمها المخترقون لتوزيع البرامج الضارة، وقال الباحثون إن القراصنة على الإنترنت باتوا ينشرون برمجياتهم الخبيثة تحت ستار شهادات أمن مزيفة.
أكدت شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، بشكل رسمي اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن هاتفها من الفئة المتوسطة Galaxy M21 في مؤتمر يعقد في 16 من مارس الجاري.
في ديسمبر الماضي، أطلق شقيق زعيم المخدرات الشهير بابلو إسكوبار هاتفا ذكيا يسمي Escobar Fold 2 القابل للطي، وهو هاتف يأتي بشاشة قابلة للطي بتصميم يشبه هاتف هواوي ميت X، كما ينافس هاتف سامسونج جالاكسي فولد Galaxy Fold.
أعلنت شركة "فيسبوك"، عن برنامج تحفيز المجموعات وهو برنامج يستمر لمدة ستة أشهر يقدم التدريب والإرشاد والتمويل لقادة المجموعات لمساعدتهم في تعزيز نمو مجموعاتهم.
ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر، صور مسربة واقعية قيل إنها للهاتف Pixel 4a القادم من شركة جوجل، ولكن غالبية الأشخاص كانوا يشكون في مصداقية تلك الصور، وبعد ذلك شاركت إحدى قنوات "يوتيوب" فيديو يستعرض الهاتف المنتظر، وفقا لما ذكره "9to5Google".
طرحت خدمة المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، مؤخرًا ميزة الوضع الداكن Dark Mode لنظامي Android وiOS بعد اختبار الميزة لمدة عام تقريبا.
كشفت بعض التسريبات المزيد من التفاصيل حول خطط منتجات شركة أبل "Apple" المستقبلية، وذلك بفضل التعليمات البرمجية المصدرية للنسخة المسربة من الإصدار 14 القادم من نظام التشغيل iOS، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac.
أصدرت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها Mi Note 10 بخمس كاميرات على الظهر وحواف منحنية وزجاج Gorilla 5 على كلا الجانبين وإطار من الألومنيوم، في شهر نوفمبر الماضي، ووصل إلى العديد من الأسواق في الشهر التالي، الجهاز لديها تصميم جيد وأداء عال، لذا أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، هاتف شاومي الأحدث لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، إلى جانب الخدش بأدوات حادة.
يبحث عشاق الهاتف الذكي الأشهر في العالم آيفون عن أفضل الأسعار لشراء إحدى نسخه المميزة، بسبب سعره المرتفع الذي يعيقهم عن اقتناء ما يفضلون من إصداراته، وبفضل الخصومات العشوائية التى تسهل عليهم اقتناء آيفون جديد بسعر أقل بكثير.