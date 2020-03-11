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رياضة

جمال الحاجي: الأرقام ترجح الزمالك.. والوداد الأضعف في نصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:18 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
عبر الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى عن رؤيته بشأن مستوى فرق الأهلي والزمالك والرجاء المغربي والوداد البيضاوى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": تتميز نسخة أبطال إفريقيا 2019-2020 بتقارب كبير في المستوى بين الفرق الاربعة المتاهلة للنصف النهائي وعلى غير العادة لا يوجد فريق يحظى بأسبقية واضحة على بقية الفرق. غير أن الأرقام ترجح بنسبة طفيفة كفة الزمالك نظرا لتتويجاته الاخيرة وبالرجوع لمباريات العودة فاني لم ألاحظ فريقا من المتأهلين استطاع أن يفرض أسلوبه خارج الميدان ولولا أسبقية مباراة الذهاب لكانت النتائج مغايرة ما عدا الزمالك الذي قدم مباراة محترمة أمام الترجي في رادس واتيحت له عديد الفرص وكان خطيرا في بعض ردهات المباراة.

تابع: الوداد الفريق المغربي الأكثر تواجدا في المربع الذهبي بعد سنوات 2019/2017/2016/2011/1992 قدم مباراة سيئة أمام النجم الساحلي في رادس واكتفى بمجاراة المباراة وتحمل دفاعه ضغطا كبيرا ولولا براعة حارسه التكناوتي لكانت النتيجة مغايرة ولم تتجاوز عدد تمريراته الـ 236 ونسبة امتلاكه للكرة الـ28% وهذه أرقام لا تليق بفريق مترشح للمربع الذهبي ومرة اخرى ظهر التذبذب في اختيارات المدرب الإسباني جاريدو التكتيكية كما تراجع الوداد بدنيا في الشوط الثاني واعتقد ان الوداد الذي يعتبر أضعف أضلاع المربع الذهبي قد قلص في حظوظه باستقدام المدرب جاريدو الذي سوف لن يطول به المقام كثيرا في الدار البيضاء رغم وجود لاعبين ممتازين كمحمد النهيري وليد الكرتي والحارس التكناوتي وبديع أووك محط أنظار عديد النوادي الأوروبية.

أضاف: الفريق المغربي الثاني الرجاء الرياضي لم يكن حاله أفضل من مواطنه الوداد ولولا تألق الحارس الممتاز انس الزنيتي الذي نجح في التصدي لركلة الجزاء التي نفذها موليكا وتصدى للعديد الفرص لكانت النتيجة وربما الترشح من نصيب الكنغوليين وعلى عكس الوداد فإن إضافة المدرب المحلي والعربي الوحيد في نصف نهائي أبطال افريقيا جمال السلامي كانت واضحة واستطاع ان يخرج من ملعب مازيمبي بأخف الأضرار في وجود ثلة من اللاعبين المتألقين كبدر بنون وعبد الإله حفيظي والكنغولي مالنغو وسفيان رحيمي.

استطرد : أما الأهلي ثالث أضلاع المربع الذهبي فقد قدم مباراة تليق بتاريخه الحافل واستطاع ان يتقدم بفضل هدف مابوي في مرماه ورغم تراجعه إلى الخلف في أغلب فترات المباراة إلا أنه كان متوازنا بمنظومة دفاعية مدروسة انتهجها السويسري فايلر ونجح في إرساء مبادئها لكن بهجمات سريعة مرتدة قادها السنغالي إليو بادجي والإنجولي جيرالدو والنيجيري اجايي ورغم اعتماده على الثلاثي الهجومي الأجنبي إلا أن فايلر أقحم حسين الشحات ودعم الأطراف بدخول محمد هاني وأيمن أشرف، وما زال وفيا لطريقة التورنيفر ومرة أخرى يفكر السويسري في قادم المباريات وبالتالي استطاع لحد الآن في النجاح في استغلال الرصيد البشري الثري للفريق وربما هذا الاختيار يكون صائبا في الأدوار المقبلة.
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