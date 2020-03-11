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أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخذ قرارات جديدة بخصوص غزة والضفة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:26 م
سمر صالح
أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن قرارات جديدة بشأن قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، ان وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيتقرر تمديد الطوق الأمني على قطاع غزة، حتى الرابع عشر من مارس الجاري.

وقرر جيش الاحتلال السماح فقط للعمال من سن 50 سنة فما فوق من الضفة الغربية، بدخول إسرائيل، مع استمرار الحظر على عمال بيت لحم.

 قرر الوزير الإسرائيلي منع دخول الإسرائيليين لمناطق AوB  بالضفة الغربية.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه القرارات تأتي بهدف منع تفشي الكورونا، وتقليص عدد الإصابات.

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