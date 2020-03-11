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أزهري يقدم روشتة علاجية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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عادل نصار
قدم أحمد علوان، أحد مشايخ الأزهر الشريف، روشتة علاجية من 4 نقاط، للوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "علوان"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إنه يجب على الإنسان الحفاظ على الوضوء والاستمرار عليه، لأنه يقي من كل الأمراض، كذلك الاستنشاق جيدًا أثناء الوضوء، فهذا يقي من أمراض الجيوب الأنفية التي لها علاقة بكورونا.

وأضاف أنه يجب ترديد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح والمساء، وكذلك قراءة المعوذتين 3 مرات صباحًا ومساءً، وإن شاء الله سيُشفى المصاب من أي مرض".


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