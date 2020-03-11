بعد توقعات بطقس سيئ.. «مياه الشرقية» تعلن الطوارئ بجميع فروعها

أعلن اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حالة الطوارئ القصوى بجميع مراكز المحافظة تحسبًا لأي تقلبات جوية وهطول أمطار قد تحدث خلال الساعات المقبلة.





وشدّد "فارس" على جميع مديري الأفرع بضرورة تجهيز جميع فرق الطوارئ والبدالات المتحركة وتواجد مسئولي السلامة والصحة المهنية بجميع الأفرع لمتابعة جميع العاملين بالمواقع والتأكيد على تمام المولدات بجميع محطات المياه والصرف لضمان العمل تحسبًا لانقطاع التيار الكهربائي.





كما تم تكليف مدير غرفة الطوارئ بالتواجد بغرفة عمليات المحافظة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية والتتفيذية لتقديم الدعم الكامل واللوجيستي لخدمة المواطن خلال الثلاثة أيام القادمة، والتنسيق التام مع مجالس المدن لكسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع .