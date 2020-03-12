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توك شو

نوران أبو طالب تبدع في غناء قلبي ومفتاحه.. ومنى الشاذلي: صوتك رايق.. شاهد

الخميس 12/مارس/2020 - 01:31 ص
نوران أبو طالب
نوران أبو طالب
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هاني حسين
أبدعت المطربة الشابة نوران أبو طالب، في غناء أغنية "قلبي ومفتاحه" للفنان والمطرب الراحل فريد الأطرش مع الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.


وعلقت الإعلامية منى الشاذلي، على صوتها، قائلة "صوتك رايق".


وقالت نوران أبو طالب في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "الإنترنت مساحة بالنسبة لي لنشر فيديوهات اقوم فيها بغناء أغنيات قديمة بطريقتي، وقمت بتسجيل أغنية خاصة بي".


وأضافت نوران أبو طالب، "درست في كلية حقوق باللغة الإنجليزية، وعملت بالأمم المتحدة، ثم بمكتب محاماة، ثم درست الموسيقى في الجامعة الألمانية".

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