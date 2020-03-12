نوران أبو طالب تبدع في غناء قلبي ومفتاحه.. ومنى الشاذلي: صوتك رايق.. شاهد

أبدعت المطربة الشابة نوران أبو طالب، في غناء أغنية "قلبي ومفتاحه" للفنان والمطرب الراحل فريد الأطرش مع الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.









وعلقت الإعلامية منى الشاذلي، على صوتها، قائلة "صوتك رايق".









وقالت نوران أبو طالب في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، " الإنترنت مساحة بالنسبة لي لنشر فيديوهات اقوم فيها بغناء أغنيات قديمة بطريقتي، و قمت بتسجيل أغنية خاصة بي".









وأضافت نوران أبو طالب، "درست في كلية حقوق باللغة الإنجليزية، وعملت با لأمم المتحدة، ثم بمكتب محاماة، ثم درست الموسيقى في الجامعة الألمانية".



