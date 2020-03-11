تفعيلا لمبادرة "صنايعية مصر": تكريم المتدربين بدورة "صيانة الحاسب الآلي" بنوعية طنطا

كرم الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا ، اليوم، ١٢ من المتدربين بدورة "صيانة الحاسب الآلي" ، والتي عقدت بالكلية في الفترة من ٢٠١٩/١٢/١ وحتى وحتى ٢٠١٩/١٢/١٩.
وأكد الدكتور حمدي شعبان ، أن هذا التكريم يأتي في إطار مساهمة جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع فى تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأهيل خريجى الجامعات المصرية لسوق العمل، موضحا حرص الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تنفيذ المبادرة في كليات الجامعة المختلفة .
وأشاد عميد الكلية بأداء المتدربين وسرعة استيعابهم أثناء الدورة ، متمنيا لهم التوفيق الدائم في مستقبلهم، موجها الشكر للدكتور حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل زعويل المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم والذي تولى عملية تدريب الطلاب .