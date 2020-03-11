تفعيلا لمبادرة "صنايعية مصر": تكريم المتدربين بدورة "صيانة الحاسب الآلي" بنوعية طنطا

كرم الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا ، اليوم، ١٢ من المتدربين بدورة "صيانة الحاسب الآلي" ، والتي عقدت بالكلية في الفترة من ٢٠١٩/١٢/١ وحتى وحتى ٢٠١٩/١٢/١٩.





وأكد الدكتور حمدي شعبان ، أن هذا التكريم يأتي في إطار مساهمة جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع فى تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأهيل خريجى الجامعات المصرية لسوق العمل، موضحا حرص الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تنفيذ المبادرة في كليات الجامعة المختلفة .



