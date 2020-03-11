تعرف على إرشادات وطرق القيادة السليمة في الأحوال الجوية المضطربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس غدًا، الخميس وبعد غد، الجمعة، وحتى يوم السبت، حيث تشتد الرياح والعاصفة الترابية مع سقوط الأمطار بغزارة، وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتعطيل الدراسة غدًا، وكذلك احتسابه إجازة في المصالح الحكومية والقطاع الخاص والاعمال .



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وخلال هذه الفترة تزداد نسب حوادث الطرق بشكل كبير لوقوع بعض سائقى السيارات فى اخطاء القيادة اثناء الرياح الشديدة وهطول الامطار.





ولذلك قدم العديد من خبراء الطرق والمرور الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة في الاحوال الجوية السيئة .





ومن أهم عوامل السلامة اثناء الاحوال الجوية السيئة السير بسرعة منخفضة أثناء هطول الامطار، والتحكم في عجلة القيادة جيدًا و تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان .





بالاضافة الى تفادي الاستخدام المفاجئ او الضغط الشديد على الفرامل حتى لا تنزلق السيارة ، عدم استخدام التليفون المحمول أثناء قيادة السيارة لعدم فقدان التركيز ، عد القيادة تحت تأثير المواد المخدرة،عدم قيادة السيارة وأنت في حالة إرهاق ، عدم تخطى السيارات التى امامك لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور ، عدم الانشغال بغير الطريق.





عدم تجاوز السرعة المقررة قانونًا ، عدم السير عكس الاتجاه نهائيا فى أى حالة من الحالات ، عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور ، عدم تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة ، إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض ، استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة ، فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة ، استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك ، السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

ويجب على قائد السيارة التأكد من سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطي ، سلامة المحرك والفرامل ، اكتمال منسوب المياه بالبطارية والردياتير ، سلامة سير المروحة والدينامو ، صلاحية فرامل اليد ، صلاحية طفاية الحريق ، صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء .