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رياضة

الشوط الأول.. فينالدوم يفك شفرة دفاعات أتليتكو مدريد ويتقدم لليفربول..فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني، بتقدم ليفربول بهدف نظيف وذلك في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لم يمهل أتليتكو مدريد مضيفه ليفربول أكثر من 10 ثواني، حتى هدد مرماه عن طريق دييجو كوستا، والذي انفرد بمرمى أدريان، حارس مرمى ليفربول، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، في أول فرص المباراة.

ليفربول رد على هجمة دييجو كوستا عن طريق لاعبه الهولندي فينالدوم، برأسية سكنت أحضان الحارس السلوفيني أوبلاك وذلك في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وفي الدقيقة العاشرة ، مر ساديو ماني بعمق الملعب، ليمررها لمحمد صلاح، والذي استلم الكرة مسددًا إياها بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة أوبلاك.

وبعدها بدقيقة فقط، مهد صلاح الكرة بصدره لزميله هندرسون، لكنه سددها بعيدة عن مرمى أتليتكو مدريد، وسط الأمطار التي تهطل بكثافة على ملعب أنفيلد رود.

وفي الدقيقة الرابعة عشر، سدد أوكسليد شامبرلين كرة قوية من على حدود منطقة جزاء أتليتكو مدريد، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة مانعًا الريدز من هز شباكه

وفي الدقيقة 18، كاد فيلبي أن يباغت ليفربول برأسية رائعة، جاورت مرمى أدريان حارس ليفربول، وسط غياب من الرقابة الدفاعية من زملائه.

استمر بعدها استحواذ لاعبي ليفربول على الكرة، دون تهديد على مرمى أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد، حتى مرر محمد صلاح كرة حريرية لساديو ماني بعد استخلاصها من لودي مدافع أتليتكو مدريد، لكن ساديو ماني سددها ضعيفة في منتصف المرمى بين أحضان أوبلاك، وذلك في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 36، تصدى أوبلاك لأخطر فرص ليفربول، والتي جاءت عن طريق روبرتو فيرمينو، والذي قابل عرضية من زميله أرنولد، مسددًا إياها في مرمى أوبلاك، لكن الحارس السلوفيني تصدى لها ببراعة.

حاول ليفربول فك شفرة دفاعات أتليتكو مدريد، لكن كل الهجمات كانت تقف عند أوبلاك، حتى تمكن فينالدوم من تسجيل الهدف الأول في الطريقة 43 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أوكسليد شامبرلين لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي قد أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بفوز نادي أتليتكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.
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