تصرفات غير متوقعة.. كيف سيتعامل المصريون مع عاصفة التنين ؟

توقع الإعلامي تامر أمين، رد أفعال المصريين على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بدخول البلاد موجه طقس سيء، قائلاً: "دوال يروحوا يتفرجوا على خبير المفرقات هو بيفكك القنبلة"، مُتسائلاً: "هو إحنا إيه مش بنخاف ولا مش بنستوعب".

ورد الإعلامي الكبير مفيد فوزي، في لقائه مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر شاشة «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن المفروض الشعب يدخل في حالة من السكون وعدم الحركة، مُستدركاً: "الشعب ده غريب وفضوله يسبق عمره وهيخرج يتفرج عادي".





وأكد "فوزي"، أن الشعب المصري عظيم كتاريخ وسيء كسلوك، مشيرا إلى أن الشعب المصري عريق استطاع أن يهزم عملاقة في التاريخ.