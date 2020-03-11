باريس ضد دورتموند| بيرنات يضيف الثاني فى شباك الألمان ..فيديو

أحرز فريق باريس سان جيرمان الهدف الثاني فى شباك بروسيا دورتموند ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بارك دي يرانس فى دور الـ16 ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .





وأضاف باريس الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق خوان بيرنات من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .





وجاء هدف باريس فى الدقيقة 28 عن طريق نيمار دا سيلفا من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية من انخيل دي ماريا .





وأطلقت جماهير باريس الألعاب النارية خارج الاستاد بعد إنطلاق المباراة فى لفتة رائعه لمؤازرة الفريق الفرنسي امام بروسيا دورتموند ، على الرغم من إقامة المباراة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا .



