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رياضة

باريس ضد دورتموند| بيرنات يضيف الثاني فى شباك الألمان ..فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:55 م
خوان بيرنات
خوان بيرنات
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حسن العمدة
أحرز فريق باريس سان جيرمان الهدف الثاني فى شباك بروسيا دورتموند ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بارك دي يرانس فى دور الـ16 ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا . 

وأضاف باريس الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق خوان بيرنات من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .

وجاء هدف باريس فى الدقيقة 28 عن طريق نيمار دا سيلفا من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية من انخيل دي ماريا .

وأطلقت جماهير باريس الألعاب النارية خارج الاستاد بعد إنطلاق المباراة فى لفتة رائعه لمؤازرة الفريق الفرنسي  امام بروسيا دورتموند ، على الرغم من إقامة المباراة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا .

ويحتاج سان جيرمان لتعويض خسارته بثنائية مقابل هدف أمام بوروسيا دورتموند، في مباراة الذهاب التي أقيمت بـ ألمانيا، للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.
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