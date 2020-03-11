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أخبار العالم

إندبندنت: الشرطة الإيطالية تجبر زوار المقاهي على الابتعاد مترًا عن بعضهم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
قالت صحيفة إندبندنت البريطانية ، اليوم الأربعاء ، إن الشرطة الإيطالية تجبر زوار المقاهي على الابتعاد عن بعضهم البعض مسافة متر واحد على الأقل في محاولة لمنع انتشار الفيروس التاجي المستجد "كوفيد-19". 

وأشارت الصحيفة، في نسختها الإلكترونية، إلى أن هذا يأتي تطبيقا لقرار أعلنه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ضمن إجراءات أخرى يوم الاثنين ، وبدأت الشرطة يوم الأربعاء المرور على المقاهي لضمان تطبيق الإجراء وغلق المتاجر أبوابها الساعة السادسة مساء كل يوم. 

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا حتى أمس الثلاثاء 631 شخصًا ما جعلها ثاني أكثر الدول تضررًا بعد الصين.
 
وأصبحت إيطاليا أول دولة تأمر بغلق كامل على مستوى الدولة أمس الثلاثاء ، ومنذ توسيع ما يطلق عليها المنطقة الحمراء لتشمل الدولة كاملة شهدت إيطاليا قيودا شديدة على الحركة منذ الحرب العالمية الثانية. 

وقال لورينزو كودوجنو وهو مدير عام سابق في وزارة المالية الإيطالية ، إن النمو الاقتصادي للدولة تراجع ما بين 10% و 15% بسبب الغلق. 

ووسط التداعيات الاقتصادية، حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تطمين الدول الأعضاء في الاتحاد يوم الثلاثاء قائلة "سنستخدم كل الأدوات في جعبتنا للتأكد من أن الاقتصاد الأوروبي سيتمكن من الصمود في وجه هذه العاصفة".
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