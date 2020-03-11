أخبار البرلمان | طلب إحاطة بشأن مخلفات المستشفيات.. وبرلماني: تعليق الدراسة يُسيء لسُمعة البلاد

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 11 مارس 2020:الوقاية خير من العلاج.. الطرق الصوفية تؤجل كل احتفالاتها بسبب كوروناتنبيه مهم من أمانة مجلس النواب العامة للعاملين به.. تعرف عليهتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي الهيئة الوطنية للانتخاباتتسبب السرطان.. طلب إحاطة بشأن تدوير مخلفات المستشفيات والإلكترونيةصناعة البرلمان: تعديلات قانون قطاع الأعمال تحافظ على حقوق العمالرئيس المصريين الأحرار: ظهور كورونا في الصين دون غيرها مصلحة للإنسانيةعضو المهنيين بـ«مستقبل وطن»: قرار مدبولي يسهم في منع نقل عدوى كوروناأمانة الإعاقة بـ«الحرية المصري» تستنكر إذاعة مسلسل «فى كل أسبوع يوم جمعة»لا يوجد مبرر.. برلماني: تعليق الدراسة يُسيء لسُمعة الدولةالنواب يوافق على 75 مليون جنيه دفعة أولى لتعويض المُتضررين من إنشاء محور سمالوط