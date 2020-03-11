أخبار البرلمان | طلب إحاطة بشأن مخلفات المستشفيات.. وبرلماني: تعليق الدراسة يُسيء لسُمعة البلاد

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 11 مارس 2020:







































