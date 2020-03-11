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برلمان

أخبار البرلمان | طلب إحاطة بشأن مخلفات المستشفيات.. وبرلماني: تعليق الدراسة يُسيء لسُمعة البلاد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 11 مارس 2020:










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