AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطران القدس لـ صدى البلد: اقتصار احتفالات عيد القيامة على المقيمين في المدينة فقط بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 02:45 ص
الأنبا أنطونيوس مطران
الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى
Advertisements
سامح سلام
أكد نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى أن الإجراءات التي تتخذها السلطات في مدينة القدس متجددة كل يوم حسب تطور الموقف بسبب فيروس "كورونا"، وأنه لن يكون هناك تراجع عن موضوع حضور صلوات سبت النور، لافتا إلى أنه سوف يتم الحفاظ على الصلوات كما هي في مواعيدها حسب المعمول به ولا يوجد غلق لكنيسة القيامة في المرحلة الحالية.

وقال نيافة الأنبا أنطونيوس في تصريح خاصة لـ "صدي البلد" إن حضور احتفالات سبت النور والأعياد سوف يقتصر على أهل البلد والمقيمين في مدينة القدس، وأنه سيتم الاجتماع بين رؤساء الطوائف لتحديد الأرقام المحدودة التي سوف يتم السماح لها بدخول الكنيسة من أهل القدس المحليين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا.

وكشف أن الدخول سيكون محدود بحسب الحاجة، وأنه طلب من السلطات إصدار بيان حكومي رسمي حتي تستطيع شركات السياحة إسترداد مستحقاتها نتيجة إلغاء الرحلات، وأنهم أكدوا أن هناك بيان رسمي سيصدر لتتمكن الشركات من استرداد الأموال التى دفعها الحاجزين للزيارة.

وتابع "إنه لا يوجد غلق مبدئي لمدينة القدس ولا داعي للقلق، وأن مدينة بيت لحم مغلقة مبدئيا"، لافتا إلى أن يسمح فقط للقادم من مصر الدخول للبلد في حال يوجد لديه فيزا الإقامة "A3" وهي فيزا خدمة للدخول إلى البلاد، وأنه أيضا يلزم أي شخص دخل البلاد أن يتواجد في الحجر الصحي لمدة 14 يوما منذ وصوله للمطار، وفي حال كسر النظام، يتم تغريمه بمبلغ 7 آلاف شيكل.
مطران القدس لـ صدى البلد: اقتصار احتفالات عيد القيامة على المقيمين في المدينة فقط بسبب كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا زوسيما يحتفل بعيد نياحة الأنبا انطونيوس بدير الميمون

الأنبا ثاؤفيلس يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: 10 آلاف إصابة بـ كورونا بالدول الإسلامية.. وتعافي 2246.. ووفاة 365

تعرف على سر بائعة الكبدة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية تعلق الرحلات الجوية إلى أوروبا و12 دولة أخرى بسبب كورونا

دعاء الريح والعواصف 12 كلمة سنة عن النبي

دعاء المطر والرعد والبرق .. 8 كلمات أمرنا رسول الله بترديدها

تونس: المصاب بـ كورونا القادم من مصر حضر مباراة الترجي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي قصير.. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

شالت المرارة.. أحمد زاهر يعلن دخول ابنته ملك المستشفى ..صور

الحزن يسيطر على محمد صلاح أثناء خروجه أمام أتليتكو مدريد.. شاهد