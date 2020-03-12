مطران القدس لـ صدى البلد: اقتصار احتفالات عيد القيامة على المقيمين في المدينة فقط بسبب كورونا

أكد نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى أن الإجراءات التي تتخذها السلطات في مدينة القدس متجددة كل يوم حسب تطور الموقف بسبب فيروس "كورونا"، وأنه لن يكون هناك تراجع عن موضوع حضور صلوات سبت النور، لافتا إلى أنه سوف يتم الحفاظ على الصلوات كما هي في مواعيدها حسب المعمول به ولا يوجد غلق لكنيسة القيامة في المرحلة الحالية.





وقال نيافة الأنبا أنطونيوس في تصريح خاصة لـ "صدي البلد" إن حضور احتفالات سبت النور والأعياد سوف يقتصر على أهل البلد والمقيمين في مدينة القدس، وأنه سيتم الاجتماع بين رؤساء الطوائف لتحديد الأرقام المحدودة التي سوف يتم السماح لها بدخول الكنيسة من أهل القدس المحليين فقط وذلك بسبب فيروس كورونا.





وكشف أن الدخول سيكون محدود بحسب الحاجة، وأنه طلب من السلطات إصدار بيان حكومي رسمي حتي تستطيع شركات السياحة إسترداد مستحقاتها نتيجة إلغاء الرحلات، وأنهم أكدوا أن هناك بيان رسمي سيصدر لتتمكن الشركات من استرداد الأموال التى دفعها الحاجزين للزيارة.





وتابع "إنه لا يوجد غلق مبدئي لمدينة القدس ولا داعي للقلق، وأن مدينة بيت لحم مغلقة مبدئيا"، لافتا إلى أن يسمح فقط للقادم من مصر الدخول للبلد في حال يوجد لديه فيزا الإقامة "A3" وهي فيزا خدمة للدخول إلى البلاد، وأنه أيضا يلزم أي شخص دخل البلاد أن يتواجد في الحجر الصحي لمدة 14 يوما منذ وصوله للمطار، وفي حال كسر النظام، يتم تغريمه بمبلغ 7 آلاف شيكل.