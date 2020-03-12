بعد بلوفر محمد حماقي الممزق.. عمرو سعد يثير الجدل بملابس غريبة

شارك الفنان عمرو سعد متابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضع لها.
ظهر عمرو سعد في الصور بملابس غريبة و غير تقليدية، حيث ارتدي بنطلون مقلم جمع بين اللون الأبيض والكحلي ونسق معه بلوفر أسود مع جاكيت أصفر.
ولكن لم تنال ملابس عمرو سعد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، مما عرضه للسخرية من قبل البعض.
ويذكر أن أثار الفنان محمد حماقى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في الحلقة الأخيرة من برنامجه THE VOICE KIDS، ببنطلون أسود ونسق معه بلوفر زيتى ممزق ذي تصميم غريب وغير تقليدي،ما عرضه للانتقاد والسخرية من قبل الكثيرين.