أخبار الحوادث | المرور توضح الحالة على الطرق قبل عاصفة التنين.. مقتل عنصر خطر في صحراء الإسماعيلية

أمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس زوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات لإقدامها على قطع العضو الذكرى لزوجها بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل منزلهما بمنطقة كرموز، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية.





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