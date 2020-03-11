أخبار الحوادث | المرور توضح الحالة على الطرق قبل عاصفة التنين.. مقتل عنصر خطر في صحراء الإسماعيلية

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
تقلبات الجو.. إدارة المرور تكشف حالة الطرق الصحراوية والرئيسية مع بدء العاصفة
شرحت الإدارة العامة للمرور، حالة الطرق الصحراوية مع تقلبات الجو.
شاهد.. لحظة مداهمة الشرطة لوكر أخطر العناصر الإجرامية بـ صحراء الإسماعيلية
نجح قطاع الأمن العام في تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة والذي اتخذ من مزرعة مهجورة بالظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية مكانًا لاختبائه.
حبس ربة منزل قطعت عضو زوجها الذكرى فى الاسكندرية .. تفاصيل
أمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس زوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات لإقدامها على قطع العضو الذكرى لزوجها بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل منزلهما بمنطقة كرموز، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية.
الأمن يضبط سائقا تنمر على أجنبي وأنزله من سيارته بسبب كورونا على الدائري..شاهد
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط سائق تنمر بأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على موقع "فيس بوك"، وتم ضبط مصور الواقعة.
25 مليون جنيه تعويضًا .. تأجيل دعوى الطيار اشرف ابو اليسر ضد محمد رمضان لـ 8 أبريل
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 8 أبريل لحضور محمد رمضان.
هارب من السجن .. تفاصيل مقتل عنصر خطر فى مواجهة الأمن العام بصحراء الاسماعيلية
نجح قطاع الامن العام في تحديد مكان اختباء احد العناصر الاجرامية شديد الخطورة والذى اتخذ من مزرعة مهجورة بالظهير الصحراوى بمحافظة الاسماعيلية مكانا لاختبائه.
نشروا أخبارًا كاذبة عن كورونا.. ضبط 3 أشخاص روجوا الشائعات على فيس بوك
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك" تناولوا خلالها أخبارًا مغلوطة عن حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في مصر على خلاف الحقيقة.