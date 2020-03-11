أوبلاك يحمي أتليتكو مدريد ويجبر ليفربول على الذهاب للأوقات الإضافية

انتهى الوقت الأصلي من مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني، بتقدم ليفربول بهدف نظيف في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليذهبا إلى الأوقات الإضافية.

الشوط الأول





لم يمهل أتليتكو مدريد مضيفه ليفربول أكثر من 10 ثوان، حتى هدد مرماه عن طريق دييجو كوستا، والذي انفرد بمرمى أدريان، حارس مرمى ليفربول، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، في أول فرص المباراة.





ليفربول رد على هجمة دييجو كوستا عن طريق لاعبه الهولندي فينالدوم، برأسية سكنت أحضان الحارس السلوفيني أوبلاك وذلك في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.





وفي الدقيقة العاشرة ، مر ساديو ماني بعمق الملعب، ليمررها لمحمد صلاح، والذي استلم الكرة مسددًا إياها بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة أوبلاك.





وبعدها بدقيقة فقط، مهد صلاح الكرة بصدره لزميله هندرسون، لكنه سددها بعيدة عن مرمى أتليتكو مدريد، وسط الأمطار التي تهطل بكثافة على ملعب أنفيلد رود.





وفي الدقيقة الرابعة عشرة، سدد أوكسليد شامبرلين كرة قوية من على حدود منطقة جزاء أتليتكو مدريد، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة مانعًا الريدز من هز شباكه.





وفي الدقيقة 18، كاد فيلبي أن يباغت ليفربول برأسية رائعة، جاورت مرمى أدريان حارس ليفربول، وسط غياب من الرقابة الدفاعية من زملائه.





استمر بعدها استحواذ لاعبي ليفربول على الكرة، دون تهديد على مرمى أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد، حتى مرر محمد صلاح كرة حريرية لساديو ماني بعد استخلاصها من لودي مدافع أتليتكو مدريد، لكن ساديو ماني سددها ضعيفة في منتصف المرمى بين أحضان أوبلاك، وذلك في الدقيقة 34.





وفي الدقيقة 36، تصدى أوبلاك لأخطر فرص ليفربول، والتي جاءت عن طريق روبرتو فيرمينو، والذي قابل عرضية من زميله أرنولد، مسددًا إياها في مرمى أوبلاك، لكن الحارس السلوفيني تصدى لها ببراعة.





حاول ليفربول فك شفرة دفاعات أتليتكو مدريد، لكن كل الهجمات كانت تقف عند أوبلاك، حتى تمكن فينالدوم من تسجيل الهدف الأول في الطريقة 43 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أوكسليد شامبرلين لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.





الشوط الثاني





وفي الشوط الثاني، بدأ الليفر مهاجمًا، ووصلت الكرة لمحمد صلاح داخل منطقة جزاء أتليتكو مدريد في الدقيقة 48، لكنه سدد الكرة بشكل ضعيف ليتصدى لها أوبلاك بسهولة.





وفي الدقيقة 54، سدد أوكسليد شامبرلين كرة أرضية قوية، لكن أوبلاك واصل التألق وأبعدها لضربة ركنية وسط أداء متواضع للغاية من لاعبي أتليتكو مدريد.





وفي الدقيقة 56، سدد البرتغالي جواو فيليكس كرة أرضية ضعيفة سكنت أحضان أدريان حارس مرمى ليفربول.





وأجرى الأرجنتيني دييجو سيميوني، أول تغييرات فريقه أتليتكو مدريد، بإدخال ماركوس لورينتي، وإخراج دييجو كوستا، وسط غضب من المهاجم الإسباني.





وفي الدقيقة 59، سدد فيرمينو كرة قوية في القائم الأيسر، بعد عرضية رائعة من أوكسليد شامبرلين





وفي الدقيقة 66، مرر فيرمينو الكرة لمحمد صلاح، والذي قام بدوره بمراوغة مدافعي أتليتكو مدريد، ليسدد الكرة بقوة، ويتصدى أوبلاك لها ببراعة، قبل أن تصل لروبرتسون والذي سددها برأسه، لكنها ارتطمت في العارضة، في أخطر فرص الشوط الثاني.

وكان روبرتسون قريبًا من التسجيل في الدقيقة 81، عندما خادع أرنولد مدافعي أتليتكو مدريد، ومرر الضربة الركنية للخلف ، ليسددها روبرتسون بقوة ولكن خارج شباك أوبلاك.

وبعدها، أجرى الألماني يورجن كلوب أول تغييرات ليفربول، بإدخال جيمس ميلنر وإخراج أوكسليد شامبرلين.

وراوغ محمد صلاح لودي وفيليبي وسافيتش مدافعو نادي أتلتيكو مدريد دفعة واحدة، وسدد كرة رائعة بباطن القدم، لكنها علت مرمى أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد، مهدرًا أخطر فرص ليفربول في الدقيقة 86، ليهدأ الفريقان بعدها، وينتهي الوقت الأصلي بفوز ليفربول بهدف نظيف، ليتجها للأشواط الإضافية.





يُذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بفوز نادي أتليتكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.