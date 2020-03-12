فوز مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة مركز ملوي جنوب المنيا

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا برعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وأشراف الدكتور زين الاطناوى أمين التنظيم، والمشكلة لمتابعة جولة الاعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى فوز مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد .





وذلك طبقا لنتائج الفرز الاولية وحصوله على 35532 صوتاً، وحصول عبد الله خليفة على 17088 صوتاً.

والجدير بالذكر أن الجولة الاولى من الانتخابات التكميلية شهدت حصول محمد عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا، “عبد الله خليفة” على 10375 صوتًا.



