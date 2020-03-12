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محافظات

فوز مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة مركز ملوي جنوب المنيا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:20 ص
انتخابات
انتخابات
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ايمن رياض
رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا برعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وأشراف الدكتور زين الاطناوى أمين التنظيم، والمشكلة لمتابعة جولة الاعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى فوز مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد .

وذلك طبقا لنتائج الفرز الاولية وحصوله على 35532 صوتاً، وحصول عبد الله خليفة على  17088 صوتاً.     
          
والجدير بالذكر أن الجولة الاولى من الانتخابات التكميلية شهدت حصول محمد عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا، “عبد الله خليفة” على 10375 صوتًا.  

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفاً و 867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزًا انتخابياً، و153 لجنة فرعية
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