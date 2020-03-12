سأظل مرتديًا تيشيرت مكتوباً عليه «أحب مصر».. تعليق الصحفي الأمريكي بعد شفائه من كورونا.. فيديو

أكد مات سويدر الصحفي الامريكي الذي تم شفاؤه من فيروس كورونا أنه سعيد بأنه قام بزيارة أماكن كثيرة فى مصر، مؤكدًا أنه تعرّض للإصابة بالمرض قبل مغادرة مصر بساعتين فقط.
وأضاف "سويدر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه الآن يتمتع بصحة جيدة وجميع التحاليل سلبية للمرض وانه سعيد بذلك.
وتابع الصحفي الأمريكي الذي تم شفاؤه من فيروس كورونا أنه سعيد بالتعامل مع فريق التمريض مؤكدا أنهم سعداء أيضًا لما قام بنشره من تغريدات عن مصر وجميع الأمور كانت على ما يرام.
وأشار مات سويدر إلى أن المصريين ساعدوه في تعلم بعض الكلمات باللغة العربية مثل كلمة "منديل" و"شكرًا حبيبي"، مؤكدًا أنه استمر في المستشفى لمدة 9 أيام وأحب مصر ويتمنى العودة لبلده وأصدقائه.
وقال الصحفي الأمريكي أتمنى زيارة مصر مجددًا وسأضع عنوانًا وهو "أنه بالرغم من موضوع كورونا إلا أننى أحب مصر وسأزور مصر بسبب علاقات الدفء والحب مع المصريين الذين تواصلت معهم".
وعلق الصحفي الأمريكي: "سأظل مرتديًا تيشيرت مكتوبًا عليه "أحب مصر" وخلال تواجدي في مصر تعلمت الكثير من الكلمات العربية".