AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سأظل مرتديًا تيشيرت مكتوباً عليه «أحب مصر».. تعليق الصحفي الأمريكي بعد شفائه من كورونا.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 03:32 ص
الصحفي الأمريكي مات
الصحفي الأمريكي مات سويدر
Advertisements
محمود محسن
أكد مات سويدر الصحفي الامريكي الذي تم شفاؤه من فيروس كورونا أنه سعيد بأنه قام بزيارة أماكن كثيرة فى مصر، مؤكدًا أنه تعرّض للإصابة بالمرض قبل مغادرة مصر بساعتين فقط.

وأضاف "سويدر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه الآن يتمتع بصحة جيدة وجميع التحاليل سلبية للمرض وانه سعيد بذلك. 

وتابع الصحفي الأمريكي الذي تم شفاؤه من فيروس كورونا أنه سعيد بالتعامل مع فريق التمريض مؤكدا أنهم سعداء أيضًا لما قام بنشره من تغريدات عن مصر وجميع الأمور كانت على ما يرام. 

وأشار مات سويدر إلى أن المصريين ساعدوه في تعلم بعض الكلمات باللغة العربية مثل كلمة "منديل" و"شكرًا حبيبي"، مؤكدًا أنه استمر في المستشفى لمدة 9 أيام وأحب مصر ويتمنى العودة لبلده وأصدقائه. 

وقال الصحفي الأمريكي أتمنى زيارة مصر مجددًا وسأضع عنوانًا وهو "أنه بالرغم من موضوع كورونا إلا أننى أحب مصر وسأزور مصر بسبب علاقات الدفء والحب مع المصريين الذين تواصلت معهم".

وعلق الصحفي الأمريكي: "سأظل مرتديًا تيشيرت مكتوبًا عليه "أحب مصر" وخلال تواجدي في مصر تعلمت الكثير من الكلمات العربية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب عن فيروس كورونا: الأمور تسير على ما يرام

بملابس رياضية.. شاهد | منة فضالي بإطلالة ساحرة في جلسة تصوير مع الحصان

مذيعة انبوكس: فيروس كورونا لم يأت إلى مصر

سفير مصر بالصين: نسب الوفيات بفيروس كورونا بالصين لا تتجاوز الـ2%.. فيديو

أخبار التوك شو.. عادل إمام يحصل على أرخص أجر في مصر.. اتصلوا بهذا الرقم عند الإصابة بحالة كورونا.. أجهزة جديدة لقياس درجات الحرارة داخل المطارات.. هل الصيف سيوقف انتشار الفيروس

أول تعليق من الصحفي الأمريكي المتعافي من كورونا فى مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

إكرامي يفجر مفاجآة حول موعد عودة رمضان صبحي

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الخطاب الملعون يسقط ليفربول في بئر الهزائم ..شاهد

طارق شوقي : تخصيص موقع للدراسة من المنزل في حالة الطوارئ

الداخلية: غلق طريق أسيوط - الخارجة بسبب الرياح وانعدام الرؤية

سقوط مدوٍ في الأنفيلد.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام بـ فستان باهظ الثمن.. والجمهور ساخرًا: رخيص أوي

شاهد.. احتفال تسيلا بـ سيارتها الكهربائية رقم مليون

بعد إجراء جراحة لـ ابنة أحمد زاهر.. شاهد أول ظهور لها في المستشفى