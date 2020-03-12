مياه الشرب والصرف الصحي: اتخاذ إجراءات لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الطقس

قال وليد عابدين، مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المنتظرة.





وأضاف وليد عابدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، " تم تحريك المعدات وعربات شفط المياه وتمركزت في الأماكن المخصصة لسحب تجمعات مياه ". المياهالأماكنتجمعاتمياه الأمطار ".





وتابع وليد عابدين "من المتوقع تراكم الأمطار في الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، وتم توفير عربات صيانة متحركة لتصليح أي عطل مفاجئ ".





وأكمل وليد عابدين "شبكات الصرف الصحي تم تصميمها كي تستوعب الصرف الصحي من المنازل وليس لتصريف الأمطار وتم ضخ عدد كبير من سيارات شفط المياه للتعامل مع مياه الأمطار".





ولفت وليد عابدين إلى أنه "تم إلغاء الراحات والإجازات للمهندسين والعاملين ومش هنروح إلا بعد انتهاء موجة الطقس السيئ".