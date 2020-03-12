بسبب كورونا.. وزير التعليم يكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الدراسة الفترة المقبلة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، مؤكدًا أن الدراسة تسير بانتظام، ولا يوجد أي تعطيل للدراسة.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر شاشة "TEN"، مساء الأربعاء، أن فكرة الترم الأول مرفوضة، وأي إلغاء للمناهج مرفوض تمامًا، مشيرا إلى أن ت عطيل للدراسة سوف نعود بعد الأزمة.





ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين.





كما طالب بمتابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



