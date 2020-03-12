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محافظات

فودة يستقبل سطوحي لاستعراض خطط تطوير قرية الجبيل بـ طور سيناء

الخميس 12/مارس/2020 - 01:03 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء بمكتبه اليوم بمدينة شرم الشيخ المهندس حمدي سطوحي خبير الترميم المعماري بجهاز التنسيق الحضاري والفائز بالعديد من الجوائز المحلية والدولية منها رشح لجائزة أغاخان للعمارة 2008 / 2010 ، وجائزة أكاديمية البحث العلمي للراحل  الدكتور عبد الباقي إبراهيم في العمارة والتخطيط العمراني لعام 2016 ، فاز بالجائزة الأولى لاتحاد المعماريين الأفارقة لعام 2018، الجائزة الأولى لجائزة التراث الإنساني لحوض البحر الأبيض المتوسط تنظيم " هابيتال ورلد" وغرفة التجارة والصناعة " ساساري"ايطاليا 2019 ، جائزة باكو للعمارة تنظيم الاتحاد الدولي للمعماريين ووزارة باخر بيجان 2019.

قام سطوحي خلال اللقاء بعرض شرح تفصيلي " داتا شو" ببعض الأفكار والمقترحات الخاصة بخطط الارتقاء بأهالي منطقة الجبيل بطور سيناء اجتماعيا وعمرانيا واقتصاديا مع الحفاظ علي  الهوية البدوية لأهل القرية وخلق موارد جديدة واتاحة فرص عمل للأهالي بالقرية.

حضر الاجتماع  اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمهندس الاستشاري جمال مهدي والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض 


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