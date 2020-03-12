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منوعات

شاهد.. كيف يعيش سكان مدينة ووهان داخل منزلهم خلال الحجر الصحي؟

الخميس 12/مارس/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

لا تزال مدينة ووهان بوسط الصين، مصدر تفشي فيروس كورونا، تحت الحظر بعد أكثر من 50 يومًا، حتى مع تحول انتباه العالم إلى نقاط ساخنة أخرى.



تظهر الصور التي نشرتها صحيفة " ديلي ميل"، كيف يتعايش سكان ووهان في شققهم.



وتوضح الصور سكان المدينة المحظورة وهم يجلسون إلى جانب النوافذ وعلى الشرفات وأسطح المنازل.



تمكن رؤية الناس عبر الصور وهم يعلقون ملابسهم المغسولة عبر أحبال الشرفات في حين يتناول أحد السكان  المعكرونة وهو يجلس عبر شرفته في حين يدخن آخر السجائر وهو جالس في نافذة منزله.



ونسب المسؤولون الصينيون وبعض خبراء الصحة العامة الفضل إلى إجراءات الحظر في مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليونًا، ومعظم مقاطعة هوبي، في إبطاء انتشار فيروس كورونا وتقليل العدوى في جميع أنحاء الصين.


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