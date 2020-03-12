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أخبار البلد

لجنة الأزمات بالخدمات الأرضية تجتمع لمواجهة كورونا والطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 02:49 ص
اجتماع لجنة الأزمات
اجتماع لجنة الأزمات
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نورهان خفاجي

عقدت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اجتماع لجنة الأزمات لمناقشة أكثر من محور لتخطى أزمة فيروس كورونا الذى يؤثر سلبًا على مناحي الحياة على المستوى  الدولي وخاصة فيما يخص قطاع الطيران.


َتم التأكيد خلال الاجتماع، على زيادة توعية العاملين بخطورة هذا الفيروس وسرعة وكيفية انتشاره، وأيضا كيفية الحد من ذلك، مع وضع خطط لمواجهة الموقف في حالة التطوير والمتابعة المستمرة من كافة المستويات الإشرافية للمنشورات والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وابلاغها على الفور للعاملين.


      
وتم الاتفاق على تكوين مجموعات عمل للطوارئ على مستوى كافة النقاط الهامه والحيويه داخل منظومة العمل بالشركة خاصة في ظل الأجواء غير المستقرة والتى تشير إلى سقوط الأمطار بغزارة خلال الأيام القادمة وذلك من حيث تحرك الأتوبيسات ووصول العاملين، َغيرها من الخدمات.


وأشارت اللجنة إلى توفير الشركة لمهمات الوقاية الشخصية (الكمامات ، الجوانتى، البونيه ، النظاره ) للحفاظ  على العاملين، وتم التأكيد على القيادات ضرورة الإلتزام بارتدائها ومع مناقشة إحتياجات كل وظيفة سواء في القاهرة أو المحطات.


كما ناقشت اللجنة كيفية التعامل في حالة الاشتباه في وصول طائرة محملة بفيروس كورونا مع وضع التدابير الاحترازية للتعامل معها وخدمتها، وكذلك كيفية تعويض العمالة بمجموعات الطوارئ في حالة دخول القائمين على خدمة الطائرة للعزل للاطمئنان عليهم.


وفى نهاية الاجتماع تم التأكيد على استغلال هذه الفترة وقلة التشغيل في رفع كفاءة المعدات وصيانتها مع زيادة الجرعات التدريبية لدى العاملين، لتطوير أدائهم على مستوى محطة القاهرة والمحطات الداخلية.

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