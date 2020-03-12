طارق شوقي: تعليق الأنشطة في المدارس لمواجهة كورونا.. فيديو

أكد ا لدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار الدراسة مع التشديد على الإجراءات الاحترازية، مضيفا أن «الناس هتشوف إجراءات أكثر صرامة في المدارس والجامعات».









وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر شاشة "TEN"، مساء الأربعاء، أن تم التنبيه على المدرسين والأستاذة على أهمية الالتزام بالإجراءات ضد فيروس كورونا، متابعا «إذا حدث حاجة لدينا خطة سوف نطبقها على الفور في المدارس».









وأوضح أنه تم الاتفاق على أن أي تعطيل في الدراسة سوف يقابله إطالة في اليوم الدراسي عند الانتهاء من الأسباب.









وأكمل أنه تم تعليق الأنشطة في المدارس وهى الألعاب الرياضية والتي فيها احتكاك وتقارب بين الولاد والموسيقي والمعامل بسبب الكثافة الطُلابية العالية المتوقعة فيها.









وأضاف شوقي، أن فكرة الترم الاول مرفوضة وأي إلغاء للمناهج مرفوضة تمامًا، وأي تعطيل للدراسة سوف نعوضه بعد الأزمة.









ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين.









كما طالب بمتابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.









وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة.