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أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن اتفاق الرياض حول الأزمة اليمنية

الخميس 12/مارس/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بيانًا دعت فيه طرفي اتفاق الرياض للعمل معها على تنفيذه الاتفاق لتحقيق مصلحة اليمنيين.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "نعبر عن حرص حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن الشقيق، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقًا لغاياته وأهدافه والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الارهاب بكافة أشكاله".

وأضاف: "تعمل المملكة انطلاقًا من ذلك على إنشاء مشاريع تنموية مختلفة وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات ، امتدادًا للدعم الذي لم تتوان المملكة في تقديمه واستمرارًا للعناية بالشعب اليمني الشقيق".

وتابع البيان: "تدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصًا يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل سويًا لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيدًا عن المهاترات الإعلامية، التي لاتخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه".

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