شاهد.. فرحة دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ضربة جزاء بـ الفار

رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل دكة الأهلي عقب احتساب ركلة جزاء خلال مواجهة نادي سموحة في المباراة التي جمعت بينهما أمس "الأربعاء"، ضمن الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وظهرت فرحة عارمة على دكة بدلاء الأهلي عقب احتسب حكم المباراة محمد عادل ركلة جزاء مُستحقة لصالح النادي الاهلي، بعد أن اعترض لاعبو المارد الأحمر على عدم احتساب لمسة اليد خطأ، وطالب حكم المباراة باستخدام الـ VAR.



