AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. فرحة دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ضربة جزاء بـ الفار

الخميس 12/مارس/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل دكة الأهلي عقب احتساب ركلة جزاء خلال مواجهة نادي سموحة في المباراة التي جمعت بينهما أمس "الأربعاء"، ضمن الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وظهرت فرحة عارمة على دكة بدلاء الأهلي عقب احتسب حكم المباراة محمد عادل ركلة جزاء مُستحقة لصالح النادي الاهلي، بعد أن اعترض لاعبو المارد الأحمر على عدم احتساب لمسة اليد خطأ، وطالب حكم المباراة باستخدام الـ VAR.

وأعلن عادل احتساب ركلة جزاء بعد ان لجأ للـ VAR، وسجل الكرة عمرو السولية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وانتهت مباريات اليوم من الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز حيث خاض انبي مباراة أمام بيراميدز انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وتعادل الأهلي مع سموحة، وفي نفس التوقيت تعادل طنطا ودجلة بدون أهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فرحة كاسونجو ومصطفى فتحي وزيزو بهدف الزمالك الثاني في شباك الإسماعيلي

شاهد.. فرحة دكة الزمالك بهدف التعادل فى شباك الإسماعيلي

VAR يحتسب ركلة جزاء للأهلي و يمنحه التعادل مع سموحة ..فيديو

بالـ VAR الأهلي يتعادل مع سموحة في الدوري ..فيديو

خناقة بين لاعبي الأهلي وسموحة بعد التعادل .. فيديو

سموحة يعرقل قطار الأهلي بالتعادل.. شاهد ملخص وأهداف المباراة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يسخر من تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد ويفضح خطة الجنايني وفضل

باليورو .. سعر خيالى لفستان نانسي عجرم فى الحلقة الأخيرة من the voice kids

شاهد.. انفعالات سيد عبد الحفيظ قبل نهاية مباراة الأهلي وسموحة

الصحة العالمية تصدم الجميع.. كورونا تحول لـ وباء عالمي

انقطاع للكهرباء وأمطار شديدة الغزارة.. تحذيرات قوية من طقس الغد.. فيديو

كورونا يضرب يوفنتوس.. روجاني يعلن إصابته بالفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين العروسة؟.. شاهد شبكة حمو بيكا تصدم الجمهور

بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51