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رياضة

حسام باولو: أخطط لدخول نادي المائة بالدوري ورفضت دور الموظف في الزمالك

الخميس 12/مارس/2020 - 01:09 ص
حسام باولو
حسام باولو
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حسن العمدة
أكد حسام باولو، مهاجم نادي طلائع الجيش، أن مشواره مع نادي الزمالك لم يكن موفقًا نهائيًا وكذلك مشواره في نادي الاتحاد السكندري.

وقال "باولو" خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بعد انضمامي للزمالك قلت هسجّل هدفا في كل دقيقة.. ولكن رأيت أنني في الزمالك أتدرب فقط ومش بلعب فقررت الرحيل".

وتابع: "أطمح للدخول في نادي المائة بالدوري.. وعلاء عبد العال صمم على ضمي وقال شايف فيك هداف بالفطرة. 

وأتم: "ذهبت للاختبار في الأهلي والزمالك ولم أنضم لهما وفي أول موسم لي مع طوخ سجلت ٢٣ هدفًا وكنا في التدريبات نتحدي بعضنا علي أشياء كثيرة منها الرز بلبن".
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