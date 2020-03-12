بعد إقصاء ليفربول من دوري الأبطال.. أحمد شوبير يشيد بحارس أتلتيكو مدريد ..شاهد

علق الكابتن أحمد شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي السابق، على هزيمة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وتألق أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو.





وغرد "شوبير"، عبر حسابه بتويتر، قائلًا "‏عندما يكون الحارس هو الفريق يستطيع هزيمة أي فريق حتى ليفربول في جحيم الانفيلد".





ودع نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، بعد خسارته أمام ضيفه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وكان أتلتيكو مدريد فاز على ليفربول بهدف وحيد دون رد في مباراة الذهاب والتي أقيمت في ملعب واندا ميتروبوليتانو الموجود بالعاصمة الإسبانية مدريد.