بعد وداع الأبطال.. تقييم محمد صلاح بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد

ودع نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، بعد خسارته أمام ضيفه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.









ومنحت شبكة "هوسكورد" العالمية، محمد صلاح نجم الفريق تقييم 7.5/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 5.3 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 85%.





وفاز صلاح في المراوغات 7 مرات، وفي الصراعات الهوائية مرتين، وفقد الاستحواذ على الكرة 6 مرات، وصوب 7 تسديدات منها اثنتان تجاه المرمى وثلاثة خارجه واثنتين تم اعتراضهما من قِبل الخصم.





حاول لاعبو ليفربول العودة في النتيجة بالأشواط الإضافية، لكن جميع محاولاتهم كانت تقف عند مدافعي نادي أتليتكو مدريد وحارس مرماهم أوبلاك، ليودع حامل اللقب البطولة من دور الـ 16، ويتأهل أتلتيكو مدريد لدور ربع النهائي.



