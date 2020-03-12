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رياضة

تعرف على آراء الجماهير بعد سقوط الليفر أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

الخميس 12/مارس/2020 - 04:57 ص
ليفربول
ليفربول
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ليفربول_اتليتكو_مدريد بعد سقوط الليفر أمام فريق أتليتكو مدريد الليلة وخروجه من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية بنتيجة "4_2" إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

يتأهل من الكامب نو !
يتاهل من الاليانز آرينا !
والان يتأهل من الانفيلد !
يحق لك تستمر في تحقيق أحلامك يا سيموني .. ريال مدريد و كريستيانو رونالدو ليسو هنا ..

‎#ليفربول_أتلتيكو_مدريد

‏قاعدة في كرة القدم : "الحارس نصف الفريق" لكن هناك من كسر تلك القاعدة ..اوبلاك حارس يساوي كل الفريق👏

‎#ليفربول_اتلتيكو_مدريد

‏‎#ليفربول_أتلتيكو_مدريد مباراة قويه جدا من ليفربول أمام دفاع وحارس مرمي عملاق و توماس بارتي في وسط الملعب وبعض التوفيق في التغيير من سيميوني إللي مخافش لما التاني جه وكان ثابت ع اسلوبة الدفاع أولا ثم المرتدات والروح 🖤🖤
سادس الدوري الاسباني يقصي أول الدوري الإنجليزي

‏رغم إن سيميوني أدار اللقاء بطريقة سيئة و تغييراته كانت متأخرة وكان محظوظ فى وجود حارس عقيم لليفربول إلا إن سيميوني ولاعبيه يستحقون الكثير فى دورى الأبطال لما قدموه اخر 6 أعوام حظهم السيئ مواجهة ريال مدريد بصفة عامة ورونالدو بصفه خاصه 😘‎#ليفربول_اتلتيكو_مدريد

‏ليفربول إستحوذ وضغط وسدد طوال المباراه لكن أوبلاك صمد إلى آخر نفس ، تكتيك سيميوني يخدمك أمام هذي الفرق وهذي المباريات ، مباراه جميله ، الأتليتي حاول يبني هجمات ويمرر كرات سيميوني اليوم ذكي ، تبديلاته كلها ممتازه وخاصه ليورنتي هاللاعب نشيط وسريع سجل هدفين وأهان الليفر بوسط داره#ليفربول_اتليتكو_مدريد

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