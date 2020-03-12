تعرف على آراء الجماهير بعد سقوط الليفر أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ليفربول_اتليتكو_مدريد بعد سقوط الليفر أمام فريق أتليتكو مدريد الليلة وخروجه من دوري أبطال أوروبا في دور الثمانية بنتيجة "4_2" إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#ليفربول_أتلتيكو_مدريد
قاعدة في كرة القدم : "الحارس نصف الفريق" لكن هناك من كسر تلك القاعدة ..اوبلاك حارس يساوي كل الفريق👏
#ليفربول_اتلتيكو_مدريد
رغم إن سيميوني أدار اللقاء بطريقة سيئة و تغييراته كانت متأخرة وكان محظوظ فى وجود حارس عقيم لليفربول إلا إن سيميوني ولاعبيه يستحقون الكثير فى دورى الأبطال لما قدموه اخر 6 أعوام حظهم السيئ مواجهة ريال مدريد بصفة عامة ورونالدو بصفه خاصه 😘#ليفربول_اتلتيكو_مدريد
ليفربول إستحوذ وضغط وسدد طوال المباراه لكن أوبلاك صمد إلى آخر نفس ، تكتيك سيميوني يخدمك أمام هذي الفرق وهذي المباريات ، مباراه جميله ، الأتليتي حاول يبني هجمات ويمرر كرات سيميوني اليوم ذكي ، تبديلاته كلها ممتازه وخاصه ليورنتي هاللاعب نشيط وسريع سجل هدفين وأهان الليفر بوسط داره#ليفربول_اتليتكو_مدريد