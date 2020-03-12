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أخبار العالم

الرئيس العراقي: الاعتداء على معسكر التاجي استهداف لأمننا

الخميس 12/مارس/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، إن القصف الذي استهدف معسكر التاجي في العاصمة بغداد، أمس الأربعاء، هو استهداف لأمن العراق. 

وأوضح صالح في بيان نشرته الرئاسة العراقية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "نؤكد ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة بشأن الهجوم على معسكر التاجي وتعقب العناصر المسئولة عنه".

وكان الجيش العراقي قال منذ قليل إن "هذا الهجوم يعد تحديًا امنيًا خطيًرا  جدًا وعملًا عدائيًا وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوريً  لمعرفة  الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".

وأضاف: "نهيب بالمواطنين الإدلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل. كما تؤكد قيادة العمليات المشتركة أنها اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن 3 من أفراد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش لقوا مصرعهم نتيجة القصف مضيفة: "18 صاروخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي في العراق".

وذكر الجيش العراقي في وقت سابق أن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.

وسبق لهجمات مماثلة استهدفت جنودا ودبلوماسيين أمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق أن أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وجندي عراقي.
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