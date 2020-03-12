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بحيلة ذكية.. سياسي مسلم يحول الكراهية له إلى حب عميق

الخميس 12/مارس/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
واجه سياسي أمريكي مسلم، حملة من الكُره ضده إلى محبّة، وذلك بعد ما تكفل بدفع فواتير مهاجمه الصحية. 

شعر، قاسم راشد، المرشح عن الحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات الكونجرس، بالاستياء، جراء التغريدات المسيئة للإسلام، التي نشرها أوسكار ديلون البالغ من العمر 66 عامًا على تويتر، والذي أدعى أن الإسلام هو دين العنف. 

لم يرد "راشد" على هذه الاتهامات بالعنف، بل قرر الرد عليها بأخلاق رفيعة، حيث بحث عن ديلون، ليجد أنه متعثر في دفع تكاليف علاج زوجته، حيث أطلق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لدفع فواتير زوجته عقب إصابتها بإنسداد رئوي هدد حياتها. 

تبرع راشد ببعض الأموال إلى الشخص الذي اعتاد مهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ زوجته. 

تسبب ما قام به السياسي المسلم، في ندم ديلون، حيث قال إنه شعر بتواضع كبير منه. 

وكتب راشد في تغريدة على تويتر: "ارسل لي الاسبوع الماضي أحد الناخبين المحافظين تغريدات مؤلمة للغاية ضد المسلمين". 

وأضاف: "رديت على هذه التغريدات عبر التبرع إلى "go fund me " للمساعدة في تغطية ديونه الطبية الساحقة"، قائلا: "لقد كتب لي اعتذارا، وطلب مني زيارته، واليوم قابلت صديقي الجديد". 

وقال ديلون، ردا على زيارة راشد": "لقد شعرت بمدى تواضعه، عقب استجابته لدعوتي". 

وتابع: "هذه الزيارة أعادة وجهة نظري مرة أخرى حول بعض الأمور، لقد مررت بفترة صعبة عقب أحداث 11 سبتمبر، أنا وعائلتي، لقد أظهر لي أن هناك خيرا في جميع نواحي الحياة".
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