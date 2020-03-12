ترامب: ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التغريدات بشأن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.





وقال ترامب: "يحتاج أحدهم أن يخبر الديمقراطيين في الكونجرس أن فيروس كورونا لا يهتم بأي حزب أنت فيه. نحن بحاجة لحماية جميع الأمريكيين.. معا نضع في السياسة خطة لمنع والكشف عن وعلاج وإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا لإنقاذ الأرواح في أمريكا والعالم. أمريكا سوف تنجزها!".





وأضاف: "والأطباء والممرضون وأخصائيو الرعاية الصحية. إنهم أناس رائعون يقومون بأشياء هائلة كل يوم.. لدينا أكبر نظام رعاية صحية وخبراء وعلماء وأطباء في أي مكان في العالم. معا، سننتصر!".





وتابع: "أود أن أشكر جميع المسؤولين الحكوميين لدينا في فرقة عمل CoronaVirus الذين يعملون على مدار الساعة، لمواجهة فيروس كورونا".





وأكد: "أنا مستعد تمامًا لاستخدام القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع التحدي الحالي الذي يواجهنا المتمثل في فيروس كورونا!".