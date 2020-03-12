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فن

بحبك قوي.. ليلى أحمد زاهر تدعم شقيقتها ملك.. شاهد

الخميس 12/مارس/2020 - 06:56 ص
ملك وليلى أحمد زاهر
ملك وليلى أحمد زاهر
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مصطفى كرم
حرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على تقديم الدعم لـ شقيقتها الكبرى ملك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة أجرت على أثرها عملية استئصال المرارة. 


ونشرت ليلى مجموعة من الصور لشقيقتها وتحت تأثير البنج بعد خروجها من العملية داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. 


وعلقت ليلى على الصور قائلة "حمدالله علي سلامتك يا حبيبتي بحبك قوي ربنا يخليكي ليا يارب انتي عارفة انا بحبك قد ايه شكرًا لكل الناس الي سألتني على ملك هي احسن الحمد الله ادعولها".


وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين " الف سلامه عليها" و "الف سلامه ربنا يطمنكم عليها ويقومها على خير " و" ربنا يشفيها يارب " و" ربنا يخليكو لبعض ".

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