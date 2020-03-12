حازم إمام يعلق على مواجهة الرجاء.. ويؤكد: أتمنى مقابلة الأهلي بالنهائي

علق حازم إمام، قائد فريق الزمالك، على مباراة فريقه مع الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب إقصاء حامل اللقب في آخر نسختين الترجي التونسي بمجموع 3 - 2 ذهابًا وإيابًا.





وقال حازم إمام، في تصريحات لـ"أون تايم سبورت"، "سنجتهد للوصول للمباراة النهائية، وتحقيق دوري أبطال إفريقيا، أتمنى مواجهة الأهلي في النهائي، سيكون حدثًا تاريخيًا، أول مرة ناديين مصريين يصلان إلى النهائي".





وتابع "مباريات الوداد والرجاء المغربي ستكون صعبة، الفريقان من أصعب فرق إفريقيا على أرضها".





وأوضح "عندما يواجه الأهلي فريق غير مصري أتمنى فوزه، لاعبو الأحمر زملائنا في المنتخب".