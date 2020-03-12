AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام يعلق على مواجهة الرجاء.. ويؤكد: أتمنى مقابلة الأهلي بالنهائي

الخميس 12/مارس/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
علق حازم إمام، قائد فريق الزمالك، على مباراة فريقه مع الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب إقصاء حامل اللقب في آخر نسختين الترجي التونسي بمجموع 3 - 2 ذهابًا وإيابًا.

وقال حازم إمام، في تصريحات لـ"أون تايم سبورت"، "سنجتهد للوصول للمباراة النهائية، وتحقيق دوري أبطال إفريقيا، أتمنى مواجهة الأهلي في النهائي، سيكون حدثًا تاريخيًا، أول مرة ناديين مصريين يصلان إلى النهائي".

وتابع "مباريات الوداد والرجاء المغربي ستكون صعبة، الفريقان من أصعب فرق إفريقيا على أرضها".

وأوضح "عندما يواجه الأهلي فريق غير مصري أتمنى فوزه، لاعبو الأحمر زملائنا في المنتخب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من نقرة إلى دحديرة.. كيف تسبب هدف الهلال السوداني في مأزق للأهلي ؟

موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

نبيل الحلفاوي يعلق على صعود الوداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

الرجاء يتصدى والوداد يفلت.. أبرز ما تناولته الصحف المغربية قبل مواجهتي الأهلي والزمالك

تواجها 8 مرات سابقة.. هل يخوض الأهلي والزمالك النهائي الأول في دوري أبطال إفريقيا

وزير الرياضة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أحلام بـ فستان باهظ الثمن.. والجمهور ساخرًا: رخيص أوي

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51

سقوط مدوٍ في الأنفيلد.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد

إصابة النجم العالمي توم هانكس بفيروس كورونا

تساقط أمطار غزيرة بمدينة نصر ..فيديو

محمد صلاح يراوغ 3 لاعبين ويهدر فرصة الهدف الثاني لـ ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقلها إلى المستشفى.. تعرف على أعراض مرض ابنة أحمد زاهر

أحلام بـ فستان باهظ الثمن.. والجمهور ساخرًا: رخيص أوي

شاهد.. احتفال تسيلا بـ سيارتها الكهربائية رقم مليون