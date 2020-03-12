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حوادث

إنفوجراف.. صدى البلد يقدم 20 نصيحة للقارئ حفاظا على حياته على الطرق أثناء الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 03:42 ص
انفوجراف بسبب الطقس
انفوجراف بسبب الطقس
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أحمد مهدي
ينشر موقع "صدى البلد"، إنفوجرافا يتضمن 20 نصيحة لقيادة آمنة في الشبورة والأمطار، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتغييرات الجو.


ومن جانبها، ذكرت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن لقائد المركبة الاتصال على 01221110000 حال تعرضه لأي مكروه، لافتة إلى أن الطريق كله مراقب بالرادار؛ لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.


وأضافت أنه تم نشر خدمات تأمينية وأكثر من 30 سيارة إغاثة علي الطرق الصحراوية، إضافة لنشر أقوال ثابتة ومتحركة، بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.


وتؤمِّن الادارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية؛ عبر مراقبتها بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطرق.
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