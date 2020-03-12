افتحوا المساجد.. شيرين رضا تطالب المسئولين بإنقاذ الفقراء من الشوارع بسبب حالة الطقس

طالبت الفنانة شيرين رضا، المسؤولين بالدولة، بفتح أبواب المساجد والكنائس للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ملجأ من الأمطار إلا النوم بالشارع.





وغردت شيرين رضا قائلة "‏ارجوكم افتحوا المساجد والكنائس وكل مكان يصلح لمن ليس لهم مأوى ‎#العاصفه_الترابيه".





وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎المفروض حقيقي" و "‏‎المفروض فعلا يحصل كدة" و "‏‎عندك حق ربنا يعزك" و "‏‎ ربنا يكون في عون الي بلا مأوى".





وتعرض البلاد لحالة من الطقس السيئ في الـ72 ساعة القادمة من أمطار غزيرة تصل لحد السيول ورياح شديدة بسرعة 100كم في الساعة بجانب العواصف الترابية والرعدية التي تشهدها البلاد.



