سيارات لشفط مياه الأمطار بشوارع القاهرة ..صور





وكثفت محافظة الجيزة من استعداداتها، مساء اليوم بعد سقوط أمطار متوسطة على بعض أنحاء المحافظة تزامنا مع بدء نوة الطقس السيئ التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.









ودفعت محافظة الجيزة بعدد من السيارات بالشوارع لرفع مياه الأمطار، والتي شاركت فيها سيارات الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الضحية بالجيزة.









وكان اللواء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة ضمن عدد من محافظات الجمهورية اعتبارًا من الخميس ولمدة 3 أيام .









وشملت توجيهات محافظ الجيزة إلغاء الإجازات للعاملين بالقطاعات الميدانية والتأكد من تمركز نقاط العمل بمناطق تجمعات مياه الأمطار مع الحرص على توفير أماكن قريبة منها لتفريغ المياه .









كما وجه المحافظ كافة القيادات بالإشراف الميداني على أعمال إزالة آثار الأمطار وتيسير الحركة المرورية كلًا بمحيط وتوزيع فرق العمل والمعدات بمختلف القطاعات على دوريات مع التأكيد على جاهزية مخرات السيول بمركزي أطفيح والصف .





وأضاف المحافظ بضرورة أن تشمل التمركزات وحدة إشغالات لرفع أية معوقات بالطرق ووحدة لطوارئ الكهرباء لسرعة التعامل مع أية حالات طارئ خاصة مع أعمدة الإنارة.









ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة دورية للتأكد من جاهزية بالوعات صرف مياه الأمطار بأماكن التجمعات مشددًا علي التأكد من كفاءة بالوعات شفط المياه بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق









ووجه راشد مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالاستعداد لأي أحداث طارئة بنطاق الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية بكافة القطاعات وإعداد شوارع بديلة لتلافى الازدحام .









كما شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني بمناطق الانتشار للمعدات والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة والتعامل مع أي أحداث طارئة وتوجيه الحملات لرفع أي تجمعات ووجه المحافظ بالمرور على شبكات أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من سلامتها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها تلافيًا لأي أعطال أو مشكلات خاصة مع هطول الأمطار .