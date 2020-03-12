تعازي الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الإيطالي في ضحايا كورونا و20 جرارا جديدا مع جنرال إليكتريك.. أبرز ما تناولته صحف الخميس

تصدر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى عدد القضايا والموضوعات التي ناقشها اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وفي التفاصيل، ركزت الصحف الثلاث على الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازى في ضحايا فيروس (كورونا) بإيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين على كل المستويات، متطلعا إلى التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.

كما سلطت الصحف الثلاث الضوء على رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى العاهل البحريني، بشأن أخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، والتي سلمها سامح شكرى وزير الخارجية خلال زيارته إلى مسقط والمنامة.

وأعرب شكرى، خلال لقائه، سلطان عمان وملك البحرين، عن تقدير مصر لموقف البلدين الشقيقين، خلال الاجتماع الوزارى الأخير، لمجلس جامعة الدول العربية، والذى دعمت خلاله الدول العربية القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

وتناولت الصحف الثلاث، اجتماع الحكومة الأسبوعي، والذي طالب خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسائل الإعلام بالاهتمام خلال الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالي لتعامل الدولة مع فيروس (كورونا) المستجد، ونشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته، موجها في هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة لشؤون الإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية؛ لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة الفيروس.

ومن جهتها، وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالي الحالات مؤكدة الإصابة بـ (كورونا) وصل حتى الآن إلى 60 حالة، 8 تم اكتشافها بشكل مباشر و52 حالة عن طريق إجراءات الترصد والتقصى، لافتة إلى أن 27 حالة من تلك الحالات تحولت من إجابي إلى سلبي وتوفيت حالة واحدة فقط.

وفي سياق متصل، وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيرا، وتناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، وتناول الاجتماع أهم أهداف الاستراتيجية التي تشمل تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصناعات المغذية إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية.

ومن جانبها، عرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع المقومات الأساسية للاستراتيجية، من حيث البيئة التشريعية والبنية التحتية والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة برنامج تحويل المركبات "تاكسي" و"ميكروباص" للعمل بالغاز الطبيعى، وإحلال المركبات المتقادمة.

وأبرزت صحيفة (الأخبار) تصريحات المهندس كامل الوزير وزير النقل، والتي أكد فيها أنه تم شحن 20 جرارا جديدا ضمن صفقة توريد 110 جرارات مع (جنرال إليكتريك)، ومن المقرر وصولها ميناء الأسكندرية قبل نهاية الشهر الجارى، مضيفا أن الشركة انتهت من تصنيع 60 جرارا وسوف يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعا طبقا لجدول التوريد المتفق عليه.

وفي الشأن الرياضي، سلطت الصحف الضوء على قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والخاص بتأجيل مباريات اليوم الخميس من الدوري المصري الممتاز؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقًا لما أعلنته لجنة المسابقات، في بيان رسمي، فإنه تماشيًا مع قرار رئاسة الوزراء باعتبار غدًا، الخميس، كيوم إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، فإنه تقرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز.